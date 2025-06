Publicação Nº 130/2025 –DANIELO FERREIRA CAETANO (FAZENDA CRISTALINA)

Eu, DANIELO FERREIRA CAETANO , inscrito no CPF sob o nº 028. 915.041-86, proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA CRISTALINA , localizada na Rodovia BR 163 Km 1043,4 Margem Esquerda adentrando 3,2 km de fundo, Gleba Curuá, no município de Novo Progresso/PA. Torno público que REQUERI junto a SEMMA/NP a LAR sob Protocolo nº 2.062/2024, para atividade de Criação de Bovinos e Cultura de Ciclo Curto.

