Publicação Nº 133/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPEROURO-COOPERATIVA DO OURO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA

DO OURO COOPEROURO

COOPEROURO

Os membros da comissão organizadora para Constituição da

COOPERATIVA DO OURO-COOPEROURO convocam para Assembleia Geral de Constituição, a ser realizada na quadra da Escola Municipal Jardim do Ouro, localizada na comunidade Jardim do Ouro, Rod. Transgarimpeira, Km 20, Município de Itaituba, Estado do Pará, no dia 21 de Julho de 2025 ás 19:00 em primeira convocação, 19:30 em segunda convocação e as 20:00 a última convocação respectivamente, para com o mínimo de vinte pessoas presentes, delibera sobre a seguinte ordem do dia:

1.Leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social de fundação;

2.Eleição dos Membros do Conselho de Administração Fiscal;

3.Subscrição e Integralização do Capital;

4.Posse da Diretoria Eleita;

5.Outros Assuntos não deliberativos.;

Comunidade Jardim do Ouro, 12 de junho de 2025

GILMAR FERNANDO

_______________________________

COMISSÃO ELEITORAL

