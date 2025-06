Publicação Nº 134/2025 – ZILMA CONCEIÇÃO MADRUGA DE OLIVEIRA (FAZENDA SÃO JOSÉ)

ZILMA CONCEIÇÃO MADRUGA DE OLIVEIRA , CPF:885.433.901-68, proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO JOSÉ , localizado na RODOVIA BR 163, KM 999, MARGEM DIREITA, ADENTRANDO 10 KM NA VICINAL DOIS IRMÃO., município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP– LAR com nº 021/2025, para a atividade Criação de Bovinos.

