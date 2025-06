Publicação Nº 136/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO UNIOURO – COOPERATIVA DE APOIO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERAL

UNIOURO – COOPERATIVA DE APOIO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERAL

CNPJ nº 41.304.024/0001-11

Endereço: Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista

CEP 68180-635 – Itaituba/PA

E-mail: uniouro.coop@gmail.com | Telefone: (93) 9122-7735

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade

Mineral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos(as)

os(as) cooperados(as) em pleno gozo de seus direitos para participarem da Assembleia Geral

Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de julho de 2025 (quinta-feira), na sede da cooperativa,

localizada à Travessa 13 de Maio, nº 1900, Altos, Sala B – Bairro Bela Vista, Itaituba – PA, às:

1ª convocação: às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados;

2ª convocação: às 09h00, com metade mais um dos cooperados;

3ª convocação: às 10h00, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, conforme prevê o Estatuto

Social.

PAUTA ÚNICA:

Deliberação sobre a cessão total de direitos minerários da Permissão de Lavra Garimpeira

referente ao Processo ANM nº 48059.850429/2020-53.

Será submetida à apreciação e deliberação dos cooperados a proposta de transferência integral

dos direitos minerários do processo acima citado, atualmente sob titularidade da UNIOURO, para a

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO PARÁ – GARIMPAR, inscrita no CNPJ nº

48.660.790/0001-68, com sede à Bc sem denominação Santa Clara, Gleba Surubim, Bairro Bom

Jardim, nº 21, Sala A, Município de Itaituba – PA, CEP 68.180-635.

A assembleia também deliberará sobre a autorização para formalização do instrumento de cessão

e o protocolo do pedido junto à Agência Nacional de Mineração – ANM.

Itaituba – PA, 18 de junho de 2025

________________________________________

Fernando Lucas Tavares

Presidente

UNIOURO – Cooperativa de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento da Atividade Mineral

Publicado dia 18 de junho de 2025, às22:38:55

