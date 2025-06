Publicação Nº 139/2025 – VILSO MARINI (FAZENDA SÃO MARCOS )

VILSO MARINI , CPF: 066.988.839-72 , proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA SÃO MARCOS , localizado na Rodovia Federal BR-163 km 139/PA, M/E da rodovia, sentido Cuiabá-Santarém, Gleba Gorotire, município de Altamira, estado do Pará, torna público que RECEBEU da SEMMA/ALTAMIRA a LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL – LAR nº 011/2025 , para as atividades de CULTURA DE CICLO CURTO , emitida em 22/05/2025 e vencimento em 22/05/2030.

Publicado dia 26 de junho de 2025, às 09:56:05, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

