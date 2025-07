Publicação Nº 144/2025 –DOUGLA´S AUTO CENTER

DOUGLA´S AUTO CENTER , CNPJ 55.261.736/0001-05, localizada na Rua Apronop, nº617, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, o Licenciamento Ambiental Simplificado – (LAS),através do protocolo 1128/2025, Com validade para 02/07/2025, para sua atividade.

