Publicação Nº 145/2025 – DIEGO ROBSON DA SILVA (FAZENDA PAI JOÃO III)

Eu, DIEGO ROBSON DA SILVA , inscrito no CPF sob o nº 856.443.232-34, proprietário do imóvel rural denominado F AZENDA PAI JOÃO III , localizada na Rodovia BR 163 Km 1055,5 Margem Esquerda adentrando 02 km na Vicinal Thomás, no município de Novo Progresso/PA. Torno público que RECEBI da SEMMA/NP a LAR sob n 025/2022, para atividade de Criação de Bovinos.

