Publicação Nº 147/2025 – LUAN HENRIQUE BALEEIRO PINHEIRO (SÍTIO RIO BONITO)

Eu, LUAN HENRIQUE BALEEIRO PINHEIRO , inscrito no CPF sob o nº 047.925.681-02, proprietário do imóvel rural SÍTIO RIO BONITO , localizado na Rodovia Federal BR 163, Km 1160 Adentrando 7 Km Na Vicinal Guisa, no município de Novo Progresso-PÁ, torno público que Requeri da SEMMA/NP a LAR sob Protocolo nº 1594/2021, para a atividade de Criação De Bovinos.

