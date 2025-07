Publicação Nº 148/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS -FPB CARACOL LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA REUNIÃO DE SÓCIOS -FPB CARACOL LTDA

Na qualidade de sócia administradora da sociedade empresária limitada FPB CARACOL LTDA, cadastrado no CNPJ sob o N° 40.350.669/0001-28, convoco todos os seus respectivos sócios para a REUNIÃO DE SÓCIOS, a ocorrer-se no dia 23/07/2025, às 07:00 horas da manhã, na sede da empresa, sito a RODOS BR 163, KM 111, DISTRITO DE CARACOL, TRAIRÃO-PA, CEP 68198000. A reunião versará sobre os seguintes pontos:

ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS BALANÇOS ANUAS CONTÁBEIS E PRSTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE 2024, ANÁLISE DE ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA TAIS COMO EXCLUSÃO DE SÓCIOS,

em obediência aos ART. 1074 e 1079 do código civil (lei federal no 10.046, de 10 de janeiro de 2002, a reunião de sócios instala-se em primeira chamada, com ¾ (três quartos) do capital social, e em segunda com qualquer número. Os sócios que não comparecerem na data e horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através da outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e atos autorizados. Contando com a presença e participação de V.S. as, subscrevo-me.

_________________________________________________________

Distrito de Caracol, Trairão – PA, 09 de julho de 2025.

