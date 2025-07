Publicação Nº 149/2025 –GISLEI JOSÉ DA SILVA (FAZENDA PARAÍSO)

GISLEI JOSÉ DA SILVA , CPF 008.938.561-69, possuidor da FAZENDA PARAÍSO , localizada partindo da cidade de Altamira/PA, seguindo até o município de Novo Progresso/PA, pela BR-163, M.E., km 1085, na Estrada Vicinal Celeste, 25 km até a entrada da Estrada Vicinal Sarandi, à M.E., 22 km pela Estrada Vicinal Sarandi até a Fazenda Paraíso, torna público que protocolou em 06/10/2023 o Requerimento Padrão nº 5532, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/ Altamira-PA.

