Publicação Nº 155/2025 – NISIO HOFFMANN (FAZENDA CLARÃO DA LUA)

O sr. NISIO HOFFMANN , proprietário da FAZENDA CLARÃO DA LUA , com o CPF n° 535.882.401-44, localizada na Rodovia PA 163, Km 1127, M/D, sentido Cuiabá-Santarém, Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/ALTAMIRA a LAR (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL) com PROTOCOLO n° 035/2025.

