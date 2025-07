Publicação Nº 165/2025 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DO TAPAJOS COOPERMITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DO TAPAJOS COOPERMITA.

COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DO TAPAJOS COOPERMITA , através de sua Presidente Sra. Daniel Perreira, convoca para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na rua Av brigadeiro hardoldo veloso, boa esperança N 484, município de Itaituba, Estado do Pará, dia 24 de Julho de 2025, na modalidade híbrida (online e presencial), às 19h00 em primeira convocação, às 19h30 em segunda convocação e às 20h00 em terceira e última convocação respectivamente (Horário de Brasília), para com um mínimo de 10 pessoas presentes, delibear sobre a seguinte ordem do dia:

1. Assembleia Geral.

2. Leitura discussão e aprovação do Estatuto Social.

3. Eleição dos menbros do Conselho de Administração fiscal

4. Eleição do nova diretoria

5. Adesão/Desfiliação.

6. Prestação de contas.

7. Subscrição e integralização do Capital.

8. Mudandaça de endereço.

9. Atualização de email e telefone.

10. E o que houver para o momento.

Itaituba-PA, 16 Julho de 2025.

_______________________________________________________

DANIEL PERREIRA

Presidente

Publicado dia 17 de julho de 2025, às 17:21:05, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...