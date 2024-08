Publicação Nº 166/2024- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Inscrita no CNPJ sob nº 44.067.725/0002-53 Torna público que requereu a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA DE NOVOPROGRESSO-PA, a renovação da Licença de Operação Provisória – L.O.P. Nº 030/2024, com validade até 29/07/2024, para Extração de Rochas para uso imediato na construção civil (brita ou pedra de talhe), localizada na Rodovia BR-163, KM 1070, Zona Rural, Comunidade da Veneza – Sítio Panela Suja, município de Novo Progresso-PA, por meio do Processo referência nº 989/2023, protocolado em 22/07/2024. RICARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA Diretor Presidente.

