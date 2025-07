Publicação Nº 167/2025 – JOÃO CARLOS LOSS (AGROPECUÁRIA LOSS I)

Eu, JOÃO CARLOS LOSS , CPF: 567.822.099-34, proprietário do imóvel rural denominado AGROPECUÁRIA LOSS I , localizado na Rodovia RODOVIA BR 163 KM 1053 MARGEM ESQUERDA, município de Novo Progresso, torno público que REQUERI da SEMMA/NP a LAR com Protocolo n° 0860/2022, para sua atividade de Cultura de Ciclo Curto…

