Publicação Nº 170/2024 –IVO SOARES DOS SANTOS

IVO SOARES DOS SANTOS , brasileiro, pecuarista, RG Nº 5.752.802-8 SSP/PR, CPF: 787.285.252-72, proprietário do imóvel rural Sitio Caucaaucupe, torna público que REQUEREU a DLA através do protocolo nº 1305/2024 da SEMMA-NP.

