Publicação Nº 177/2025 – MARESIA DO FORRO

MARESIA DO FORRO – CNPJ N°14.332.098/0001-99, localizado no Tom da Alegria, Rua Peroba 4° rua, n°13, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a A.F (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL) através do protocolo n°1244/2025, em 06/08/2025, para sua atividade.

