Publicações / Editais 

Publicação Nº 177/2025 – MARESIA DO FORRO

Chellsen Carneiro
editalMARESIA DO FORRO  – CNPJ  N°14.332.098/0001-99, localizado no Tom da Alegria, Rua Peroba 4° rua, n°13, em Novo Progresso (PA), torna público que  REQUEREU na SEMMA/NP  a  A.F  (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL)  através do protocolo n°1244/2025, em 06/08/2025, para sua  atividade.

Publicado Dia 06 de agosto de 2025, às 17:52:46 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

