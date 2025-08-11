Publicação Nº 178/2025 – RAPHAEL PAGNUSSAT PANCINI (RANCHO PANCINI)

RAPHAEL PAGNUSSAT PANCINI, CPF:052.668.609-01, proprietário do imóvel rural denominado de RANCHO PANCINI, localizada na Rod. BR 163, KM 1131, Margem Direita, ADT 06 Km na via de acesso até sede da propriedade, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Culturas de Ciclo Curto de número 042/2025.

Publicado Dia 11 de agosto de 2025, às 10:46:57 por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...