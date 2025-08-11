Publicações / Editais 

Publicação Nº 178/2025 – RAPHAEL PAGNUSSAT PANCINI (RANCHO PANCINI)

editalRAPHAEL PAGNUSSAT PANCINI, CPF:052.668.609-01, proprietário do imóvel rural denominado de RANCHO PANCINI, localizada na Rod. BR 163, KM 1131, Margem Direita, ADT 06 Km na via de acesso até sede da propriedade, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para a atividade de Culturas de Ciclo Curto de número 042/2025.

