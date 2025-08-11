Publicações / Editais 

Publicação Nº 179/2025 – 59.559.196 ANA CLAUDIA DE SOUZA TEIXEIRA (BAR E RESTAURANTE)

edital59.559.196 ANA CLAUDIA DE SOUZA TEIXEIRA – CNPJ  N°59.559.196/0001-00, localizado na Av. Orival Prazeres, n°1631, bairro Vista Alegre, Lote 05, quadra 75, setor 11, em Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU na SEMMA/NP  a  A.F  (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL)  através do protocolo n°002/2025, em 21/02/2025 com validade até 21/03/2026, para sua  atividade.

