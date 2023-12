Publicação Nº 180/2023 – M. DOS SANTOS CUNHA – GÁS PEREIRA ME

M. DOS SANTOS CUNHA – GÁS PEREIRA ME , inscrito no CNPJ nº 21.371.065/0001-13, localizado na rua Itaituba, N° 2357, bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da SEMMA/NP a Licença de Operação L.O, Processo Nº 1614/2023 para Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) .

