Publicação Nº 180/2025 – FÁRMACIA MACHADO LTDA

FÁRMACIA MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ: 13.916.730/0001-89, situada na Avenida Jamanxim, n° 288, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso–PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP renovação da L.O, com protocolo n° 1106/2024 para sua atividade.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, dia 12 de agosto de 2025, às 18:14:33, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...