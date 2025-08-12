Publicações / Editais 

Publicação Nº 180/2025 – FÁRMACIA MACHADO LTDA

editalFÁRMACIA MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ: 13.916.730/0001-89, situada na Avenida Jamanxim, n°  288, bairro Jardim Planalto, Novo ProgressoPA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP renovação daL.O, com protocolo 1106/2024  para sua atividade. 

 

Publicado por Jornal Folha do Progresso, dia 12 de agosto de 2025, às 18:14:33, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

