Publicação Nº 181/2025 – ARLEI GEDRO MACHADO (FAZENDA SANTA TEREZINHA)

editalARLEI GEDRO MACHADO, CPF: 775.725.211-34, proprietário do imóvel rural denominado de FAZENDA SANTA TEREZINHA,
localizada na Rodovia BR 163 km 1085 margem direita adentrando 19 km Vicinal Linha Sete, no município de Novo Progresso, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para as atividade de Criação de Bovinos, conforme protocolo nº 806/2025.

