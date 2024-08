Publicação Nº 182/2004 – FLORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

FLORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA , CNPJ nº 54.059.610/0001-90 situada na RODOVIA BR-163 KM 1115, S/Nº, Comunidade Santa Júlia, Novo Progresso/PA, torna público que Solicitou junto a SEMMA-NP/PA, através do processo nº 1046/2024, as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada.

