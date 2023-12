Publicação Nº 190/2023 – Manoel Francisco de Souza

Manoel Francisco de Souza , brasileiro, pecuarista, RG Nº 3429152-6135935 SSP/GO, CPF: 746.220.215-87, proprietário do imóvel rural Estância Nelore da Fronteira, torna público que REQUEREU a DLA através do protocolo nº 1654/2023 da Secretaria Municípal de Meio Ambiente de Novo Progresso-PA – SEMMA-NP.

You May Also Like