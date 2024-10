Publicação Nº 214/2024 – WALDECLER ELOI / KEKO MOTOSSERRAS

WALDECLER ELOI – KEKO MOTOSSERRAS, CNPJ Nº 03.289.372/0001-78, localizada na Rua Marechal Rondon, Nº320, no bairro jardim Planalto, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, a renovação do Licenciamento Ambiental Simplificado – (LAS), através do protocolo 1860/2024, para sua atividade.

