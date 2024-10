Publicação Nº 218/2024 – RAIZES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RAIZES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , CNPJ n. 56.377.828/0001-18 situada na Rodovia BR 163, M/E, KM 1130, Vila Santa Julia, Interior, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA de NP/PA, processo 1894/2024, a licença prévia, instalação e operação para a atividade de BENEFICIAMENTO DA MADEIRA e APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS.

