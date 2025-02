Publicação Nº 34/2025-DESCONTO FACIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

A DESCONTO FACIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ n° 29.802.416/0001-05, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso –PA (SEMMA/NP), a Licença de Operação (LO), para “Comércio Varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmula, localizado na Av. Dr. Izaias Pinheiro, n° 894, município de Novo Progresso – PA, sob protocolo n°. 1552/2023 e LO sob n°. 001/2025. Responsável Técnico : Gillyard C. Paixão , Engenheiro Agrícola e Ambiental / Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho (66) 9.9603-6937.

