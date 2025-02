Publicação Nº 35/2025 – CONVENIÊNCIA PONTO CERTO

Ana Claudia Teixeira:59.559.196/CONVENIÊNCIA PONTO CERTO ,inscrita no CNPJ: 59/559/196/0001-00, situada na Avenida Orival Prazeres , s/n , bairro Vista Alegre, na cidade de Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a AF ( AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO ) , através do protocolo n° 421/2025, em 21/02/2025, para sua atividade, Bares,Comércio varejista de bebidas em geral, com predominância em Restaurante e Similares.

You May Also Like