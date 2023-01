Publicação Nº022/2023 – Fazenda Sorriso I- Edemilson De Paula

Publica-se o requerimento da LAR (LICENÇA AMBIENTAL RURAL) N° 1599/2022 junto a SEMMA /NP (Secretária Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – PA) do empreendimento Fazenda Sorriso I- Edemilson De Paula – CPF: 531.014.219-34 – Localizado no Rodovia Federal Br163, Km 1022, Margem Esquerda Da Rodovia, Sentido Cuiabá-Santarém, adentrando 20 Km Na Vicinal Mutuacá – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000.

You May Also Like