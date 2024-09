Publicação Nº193/2024 – Ivo Soares dos Santos/Sitio Caucaaucupe

Ivo Soares dos Santos, brasileiro, pecuarista, portador do RG Nº 5.752.802-8 SSP/PR, CPF: 787.285.252-72, proprietário do imóvel rural Sitio Caucaaucupe, torna público que RECEBEU a DLA (Dispensa de Licenciamento Ambiental ) de nº 011/2024 da SEMMA-NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

You May Also Like