Publicação Nº203/2024 -ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SUL DO PARÁ

ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SUL DO PARÁ , inscrita no CNPJ: 35.755.182/0001-95, situada na BR 163, KM 85 (KM 1002) ADENTRANDO 600 METROS, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA-NP a LO n°080 para sua atividade.

