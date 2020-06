Publicação:N° 086/2020 – METALÚRGICA PEDROSO

FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DOS SANTOS -METALÚRGICA PEDROSO – MEI- , Inscrito no CNPJ Nº 19.170.400/0001-73 , localizada na Rua Edelberto Oderdenge, nº 3601 , Bairro Juscelandia na cidade de Novo Progresso -PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) n º 015/2018 em 11/05/2018, com protocolo n° 02/05/2018, serralheria.

You May Also Like