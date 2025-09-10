Publicada portaria de nomeação do coronel Rodrigo Aleixo para o comando do CPR I

Coronel Rodrigo Aleixo foi nomeado para substituir Coronel Tarcísio Costa no comando do CPR I — Foto: Reprodução / Redes sociais

A portaria é assinada pelo comandante geral da PMPA, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida.

Portaria nº 2186/2025 publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Pará traz a nomeação do coronel Rodrigo Aleixo Melo dos Santos para o comando do CPR I (Comando de Policiamento Regional I, que tem sede em Santarém, oeste do Pará. O militar substituirá o coronel Tarcísio Costa, que foi nomeado para assumir o Comando de Policiamento da Capital (CPC).

A portaria é assinada pelo comandante geral da PMPA, coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, e justifica que a transferência do oficial Departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar, de Icoaraci, região metropolitana de Belém, ocorre por necessidade do serviço.

O Comando de Policiamento Regional I é responsável pelas ações ostensivas e preventivas de 13 municípios do oeste paraense, e está diretamente subordinado ao Departamento Geral de Operações (DGO).

Ao todo, o CPR I tem 28 unidades militares, sendo a sede do Comando, quatro Batalhões, quatro Companhias, quatro Companhias Independentes, seis pelotões e 13 Postos Policiais Destacados.

São subordinadas ao CPR I as seguintes unidades operacionais: 3° BPM e 35° BPM (Santarém), 18° BPM (Monte Alegre), 41° BPM (Oriximiná), 26ª CIPM (Alenquer), 27ª CIPM (Almeirim), 28ª CIPM (Juruti) e 29ª CIPM (Óbidos).

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/12:29:36

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

