Público elege as 10 melhores músicas de todos os tempos; confira a lista

Este ranking, compilado a partir de votos de usuários no TheTopTens, destaca o legado duradouro de artistas que redefiniram o som e o espírito da música moderna.

“Bohemian Rhapsody”, do Queen, ocupa o primeiro lugar em um ranking eleito pelos fãs das melhores músicas de todos os tempos, elogiado por sua composição inovadora e entrega vocal icônica. Logo atrás está “Stairway to Heaven”, do Led Zeppelin, um clássico do rock reverenciado por sua construção gradual e profundidade poética. Em terceiro lugar, “Imagine”, de John Lennon, se destaca como um hino atemporal de paz, com sua simplicidade e mensagem ainda ressoando na atualidade.

Completando o top 10, estão faixas marcantes como “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, “Billie Jean”, de Michael Jackson, e “Comfortably Numb”, do Pink Floyd.

Embora a lista reflita a opinião pública, os principais concorrentes geralmente compartilham qualidades-chave: ressonância emocional, inovação sonora e impacto cultural duradouro. É a prova de que, apesar das mudanças nos gostos musicais, algumas músicas continuam unindo ouvintes de diferentes gerações.

