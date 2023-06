Puro luxo! Mansão de R$ 7 milhões em Belém viraliza na web;VÍDEO

Mansão luxuosa conta até com lago artificial na entrada; veja! | (Foto:Reprodução)

Vídeo que mostra detalhes da imponente residência localizada em um condomínio de luxo da capital paraense impressionou os internautas; confira!

A especulação imobiliária ainda é uma das práticas mais comuns entre as pessoas que investem tempo e dinheiro na aquisição de casas para revenda futura. Com o intuito de obter o maior lucro possível, muitos proprietários de imóveis investem pesado na decoração, ambiente e demais itens da construção, tornando o que era apenas um terreno em uma verdadeira mansão e sonho de consumo de muita gente.

E é justamente o que tem ocorrido com um imóvel localizado no condomínio Água Cristal, um dos mais nobres e de alto padrão em Belém. Um vídeo que mostra em detalhes o interior da imponente mansão viralizou nas redes sociais e despertou o desejo de muitos paraenses.

A gravação mostra a mansão do lado de fora e o requinte de todo o luxo que possui no interior do ambiente, que, bem adequado à cidade de Belém, é completamente climatizado.

Situada em um terreno de 700 m², entre as principais qualidades da residência está a presença de 7 suítes equipadas com closet, sendo uma master; lago artificial na entrada; piscina; sala com pé direito duplo; ambientes de estar e lazer integrados; e o revestimento de mármore em grande parte dos pisos do imóvel.

O valor, como era de se esperar, é tão impressionante quanto a própria mansão: R$ 7 milhões. Mas a grandiosidade do imóvel supera as expectativas de muitos dos internautas, que passaram a sonhar com a aquisição da casa.

“Meu sonho de consumo aí”, disse um. “Queria ter a bolada que estão cobrando por essa mansão. Quem sabe com a Quina de São João, já que não ganhei na Mega da Virada”, desabafou outro.

Fonte: Adams Mercês e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/10:16:12

