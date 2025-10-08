Polícia Militar realiza operação após roubo de carga na BR-163, próximo a Novo Progresso

Foto: Reprodução | Guarnições do 46° BPM montaram barreiras e localizaram o caminhão da empresa Souza Cruz, que havia sido tomado por assalto.

Na tarde desta terça-feira (07), por volta das 15h40, policiais militares do 46° Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X), foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de carga na rodovia BR-163, próximo ao município de Novo Progresso.

Segundo informações iniciais, quatro indivíduos armados, ocupando um veículo Honda HR-V de cor vermelha, interceptaram um caminhão-baú de placa SYJ4E57, pertencente à empresa Souza Cruz, que transportava aproximadamente 200 caixas de cigarros da marca Carlton.

O motorista, identificado como V. d. O. V., relatou que foi rendido e levado a uma chácara próxima à rodovia, onde permaneceu sob vigilância e impedido de identificar os suspeitos.

Após receber as informações, o 1° Tenente QOPM Rosivaldo, Oficial de Dia, coordenou as guarnições das viaturas 067 e 4607, que se deslocaram para a região e montaram uma barreira policial na comunidade Santa Júlia, cerca de 30 km de Novo Progresso. Durante as diligências, o caminhão foi localizado abandonado, sem a carga.

As buscas continuam com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis pelo crime. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 15:30:19

