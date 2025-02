Quadrilha é presa em flagrante por roubo de cargas em Belém

(Foto: Reprodução) – A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), efetuou, nesta sexta-feira (21), a prisão em flagrante de quatro suspeitos envolvidos em roubo de cargas, associação criminosa, roubo majorado e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.

A operação iniciou após o acionamento da empresa vítima, que informou que um de seus veículos de transporte de carga estava sendo seguido por um carro em atitude suspeita.

Diante da denúncia, os policiais civis se deslocaram até o local para averiguação. Ao se aproximarem do veículo, os agentes constataram que o assalto estava em andamento e intervieram de imediato.

“Durante a abordagem, os criminosos tentaram fugir, inicialmente utilizando seus veículos, trafegando inclusive no contrafluxo da via. Após colidirem com uma viatura da Polícia Militar, os assaltantes continuaram a fuga a pé. Durante a ação, um dos suspeitos chegou a disparar contra os policiais, o que levou os agentes a responderem com disparos para cessar a agressão”, explicou o delegado Augusto Potiguar, titular da DRFC.

Em meio à fuga, um dos suspeitos fez uma mulher refém, mas se rendeu após negociações conduzidas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Com a situação controlada, os envolvidos foram conduzidos à sede da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Além da carga subtraída, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm, um dos veículos usados pelos criminosos e celulares.

“Essa ação demonstra a rápida resposta das forças de segurança do Pará em situações de risco. Estamos comprometidos em combater essas quadrilhas que atuam no roubo de cargas e em proteger os trabalhadores e a população em geral”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

Os envolvidos estão à disposição da Justiça. Eles já possuem antecedentes criminais, e um deles estava foragido do sistema prisional

