Quadrilha se passa por advogado e aplica golpe em clientes no Pará

Foto:Reprodução | Os criminosos agem fingindo ser a equipe jurídica do advogado e prometem liberação de valores mediante pagamento via Pix

Um grupo criminoso tem feito várias vítimas ao aplicar o golpe do ‘Falso Advogado’ no Pará. Um dos novos casos foi denunciado à Polícia Civil após clientes procurarem o advogado Maurício Santos Monteiro para informar sobre o contato feito pelos golpistas.

Segundo as vítimas, os suspeitos mandam mensagens no WhatsApp se passando pela equipe do escritório de advocacia. Eles informam falsamente que causas judiciais foram ganhas e pedem o pagamento de um valor via Pix para suposta liberação dos recursos.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCCDI) e diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos. À Redação Integrada de O Liberal, Regina Cristina Pereira de Souza Monteiro, esposa de Maurício e integrante da equipe jurídica, informou que as mensagens dos golpistas começaram a chegar aos clientes há pouco mais de uma semana e causaram grande prejuízo e preocupação.

“Meu esposo começou a receber mensagens de vários clientes, quase todos de uma vez, dizendo que alguém estava entrando em contato em nome dele. Disseram que o criminoso falava sobre a causa do cliente estar ganha e depois pedia um valor para liberar o dinheiro. Eles se identificavam como o advogado Maurício e como parte da equipe”, relatou Regina.

Segundo ela, os golpistas afirmavam que o advogado estaria em audiência e que o contato passaria a ser feito por outro número. Assim, passavam um número falso. Para dar credibilidade, os criminosos diziam que um “promotor” entraria em contato com o cliente para confirmar o procedimento.

“Eles pediam fotos de cartões, dados bancários e solicitavam transferências via Pix. Um dos nossos clientes chegou a participar de uma suposta audiência com um falso promotor. Muitos acreditaram e caíram no golpe”, explicou.

Esquema

O esquema foi descoberto quando um dos clientes desconfiou da abordagem e procurou o escritório diretamente. A partir daí, a equipe passou a alertar todos os clientes sobre o golpe e registrou boletim de ocorrência na delegacia de Belém.

“Mesmo com os avisos, alguns ainda caíram. Eles acreditavam que estavam prestes a receber o valor da causa. O mais grave é que os criminosos chegaram a usar o nome de um suposto promotor, identificado como Marcos Paulo, e até imagens de perfil com fotos que podem pertencer a autoridades”, detalhou Regina.

A quadrilha estaria utilizando três números de telefone diferentes e contas bancárias possivelmente abertas em nome de terceiros. Uma das preocupações se deve ao escritório reunir diversos processos, inclusive de clientes do interior do Estado.

“Nós atendemos muitas pessoas idosas e aposentadas. Fica o medo de que alguém passe grandes valores e venha responsabilizar o escritório. Queremos alertar a população para que ninguém mais caia nesse golpe”, reforçou Regina.

Golpe

Ela destaca que o caso não é isolado e que outros escritórios de advocacia também têm relatado situações semelhantes. “O escritório Monteiro & Associados orienta que os clientes não realizem nenhum pagamento sem antes confirmar diretamente com o advogado pelos canais oficiais e que desconfiem de mensagens que prometem liberação de valores imediatos”, diz. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

