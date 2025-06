Quadrilha suspeita de assaltos em postos de combustível é presa em operação policial em Oriximiná (PA)

Suspeitos de assaltos a postos de combustíveis foram presos em Oriximiná — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Com parte dos suspeitos, a polícia encontrou meio quilo de Crack e a arma usada nos assaltos.

Cinco adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos na terça-feira (3) por suspeita de integrarem uma quadrilha que vinha praticando assaltos no município de Oriximiná, oeste do Pará. A operação que resultou na identificação e captura dos suspeitos foi realizada de forma integrada pelas polícias Militar e Civil.

De acordo com informações do comandante do 41º BPM, Major PM Lóris Figueira, os dois últimos assaltos praticados pela quadrilha aconteceram na madrugada de terça-feira, sendo um na área central da cidade, na Rua 24 de Dezembro, e outro em um pontão no rio. Nos dois casos houve registro de violência contra as vítimas. No posto em terra, os assaltantes levaram um celular e R$ 70 que estava em posse do frentista. Já do pontão, levaram óleo diesel, bebidas e outros pertences.

Na manhã de terça, a polícia encontrou dois adolescentes com a moto usada em alguns dos assaltos. “Foram apreendidos dois adolescentes que estavam descaracterizando uma moto Pop branca para novos assaltos. Eles foram ouvidos e apontaram outras pessoas que estariam envolvidas em diversos assaltos que vinham sendo praticados na cidade de Oriximiná. Com base nessas informações a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar fizeram várias diligências e à noite, por volta das 22h30, foi localizada a casa onde estariam dois componentes dessa quadrilha”, contou o Major Lóris Figueira.

No endereço indicado pelos adolescentes, as equipes das polícia Civil e Militar abordadas três pessoas, sendo dois homens e uma mulher. No local, havia uma arma calibre 38, que de acordo com a polícia, foi utilizada nos assaltos. Também foi encontrada uma porção de meio quilo de Crack com o trio, que recebeu voz de prisão.

Já na delegacia, os dois homens e a mulher foram ouvidos pela autoridade policial, e também indicaram onde estariam outras duas pessoas envolvidas na série de assaltos.

“Fomos até a residência indicada, onde encontramos duas pessoas, uma já com passagem pela polícia, que estava com alvará de soltura. Nessa residência foram encontradas as vestimentas usadas nos assaltos, assim como o motor de popa utilizado em uma rabeta no assalto ao pontão”, relatou Lóris Figueira.

Todos os suspeitos de envolvimento nos assaltos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Oriximiná e estão à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Santarém/Jornal Folha do Progresso

