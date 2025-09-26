Novo Projeto (9)
Quadrilha usa Processos judiciais para aplicar golpes em nome de escritórios de advocacia, alerta advogada de Itaituba

Chellsen Carneiro
Foto: Reprodução | De acordo com a advogada, cerca de 15 dias atrás diversos clientes entraram em contato questionando mensagens recebidas em nome do escritório.
A advogada do escritório Galvão Advocacia fez um alerta sobre um golpe que vem sendo aplicado por uma quadrilha em diferentes estados do país. Segundo ela, os criminosos utilizam trechos de processos judiciais – que não são de acesso público – para dar credibilidade à fraude.

De acordo com a advogada, cerca de 15 dias atrás diversos clientes entraram em contato questionando mensagens recebidas em nome do escritório. Nessas mensagens, os golpistas clonam a logomarca da empresa e pedem pagamentos em dinheiro em troca de supostas indenizações.

A profissional reforça que o escritório não envia cobranças por mensagem e orienta que, ao receber qualquer contato suspeito, o cliente deve confirmar diretamente com seu advogado antes de realizar qualquer pagamento. Ela recomenda ainda que as vítimas registrem boletim de ocorrência para auxiliar as autoridades nas investigações.

