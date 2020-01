Quadro de saúde de policial civil baleado na cabeça em Santarém é estável, diz Hospital Municipal

Investigador Euler de Sousa Rego passou por cirurgia ainda no sábado (25) e será reavaliado pela equipe da neurocirurgia nas próximas horas.

Atentado aconteceu no sábado (25) no bairro Uruará — Foto: Kamila Andrade/G1

A família do policial civil Euler de Sousa Rego, baleado na cabeça durante um atentado em Santarém, no oeste do Pará, está confiante com a recuperação dele. O Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo divulgou uma nota informando que é estável o quadro de saúde.

O investigador da polícia civil foi baleado na cabeça e chegou a gravar um vídeo ainda na ambulância para tranquilizar amigos e familiares. Posteriormente, o policial civil teve um agravamento no quadro clínico, passou por cirurgia. Ainda na noite de sábado o quadro era considerado grave.

Neste domingo (26) uma nova nota foi divulgada, após o procedimento cirúrgico ser realizado. O investigador Euller está na UTI, onde deverá permanecer por mais 24h para a equipe médica avaliar a reação da cirurgia.

Orações

Policiais civis realizaram uma oração pela recuperação do colega — Foto: Gustavo Campos/TV Tapajós Policiais civis realizaram uma oração pela recuperação do colega — Foto: Gustavo Campos/TV Tapajós

Policiais civis realizaram uma oração pela recuperação do colega — Foto: Gustavo Campos/TV Tapajós

Ainda neste domingo (26) familiares e colegas de trabalho de Euler estiveram na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde realizaram uma grande corrente de fé para a recuperação do policial.

Delegados, escrivães, investigadores e demais agentes da segurança pública lotaram o espaço. O encontro aconteceu após a chegada da equipe que estava em busca dos suspeitos de realizarem o atentado.

Ao G1, familiares disseram que estão confiantes na recuperação do policial e que toda oração e pensamentos positivos são bem vindos neste momento.

Quatro pessoas morreram ao tentar confrontar a polícia em Placas. Os corpos foram encaminhados para o Centro de Perícias Científicas em Santarém.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

26/01/2020 20h32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...