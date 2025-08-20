Quaest: governo Lula é desaprovado por 51%; 46% aprovam

(Foto: Reprodução) – Foram entrevistadas 2.004 pessoas, entre os dias 13 e 17 de agosto; margem de erro é dois pontos percentuais, para mais ou para menos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve tendência de queda na desaprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (20).

São 51% os que desaprovam a terceira administração do petista. Em julho eram 53%.

A aprovação, por sua vez, é de 46%, uma alta de três pontos percentuais se comparada ao último levantamento. Não sabe ou não respondeu ficou em 3%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas pela Quaest, pessoalmente, entre 13 e 17 de agosto.

Estados

O levantamento também fez coleta de dados por estados.

Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás a desaprovação do petista é maior que a aprovação.

Já na Bahia e em Pernambuco, a aprovação é superior. Confira:

São Paulo

Desaprova: 65%

Aprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para São Paulo é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.644 pessoas no estado.

Minas Gerais

Desaprova: 59%

Aprova: 40%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Minas Gerais é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.482 pessoas no estado.

Rio de Janeiro

Desaprova: 62%

Aprova: 37%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para o Rio de Janeiro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.404 pessoas no estado.

Bahia

Desaprova: 39%

Aprova: 60%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para a Bahia é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.200 pessoas no estado.

Paraná

Desaprova: 64%

Aprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 2%

A margem de erro para o Paraná é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Rio Grande do Sul

Desaprova: 62%

Aprova: 37%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para o Rio Grande do Sul é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Pernambuco

Desaprova: 37%

Aprova: 62%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Pernambuco é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Goiás

Desaprova: 66%

Aprova: 33%

Não sabe/não respondeu: 1%

A margem de erro para Goiás é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.104 pessoas no estado.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/15:20:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...