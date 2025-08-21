Quaest: Lula lidera todos os cenários eleitorais de 1º e 2º turnos para 2026

Presidente Lula — Foto: Reprodução

O petista lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026 e se descolou dos adversários pesquisados em um eventual segundo turno.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada, nesta quinta-feira (21), confirma a curva de recuperação do presidente Lula no cenário eleitoral de 2026. O petista lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos na disputa para a Presidência da República, nas eleições de 2026, e se descolou dos adversários pesquisados em um eventual segundo turno.

Na pesquisa anterior, de julho, Lula aparecia empatado com Tarcísio de Freitas no limite da margem de erro, em eventual segundo turno. Na pesquisa atual, o petista venceria o governador de São Paulo por 43% a 35%.

O petista também venceria todos os demais potenciais candidatos da direita, por uma diferença entre 10 e 16 pontos percentuais. Contra o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, se revertida a inelegibilidade, Lula teria 12 pontos de vantagem, com 47% contra 35% do adversário. Contra Michelle, o petista teria 13 pontos de vantagem, 47% a 34% contra a ex-primeira dama, e venceria ainda Eduardo Bolsonaro com 15 pontos percentuais de frente, 47% a 32%.

A menor diferença, depois da disputa com Tarcísio, seria contra o governador do Paraná, Ratinho Jr., com 44% a 34%. Já contra o senador Flávio Bolsonaro, testado pela primeira vez, e os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, a diferença seria de 16 pontos.

Outro sinal positivo para Lula é que 47% dos entrevistados têm mais medo da volta de Bolsonaro do que da reeleição do petista. Já 39% dizem ter mais medo da permanência de Lula. Mas entre os eleitores que dizem não ter posicionamento político, esse percentual de medo de Bolsonaro avançou de 36% para 46% em relação à pesquisa anterior, enquanto o índice dos que dizem temer Lula recuou de 31% para 25%.

Na pesquisa espontânea, o nome de Lula aparece com 16%, o de Bolsonaro com 9% e todos os demais candidatos, com 1%. São eles: Ciro Gomes (PDT), Michelle, Ratinho e Tarcísio. 4% informaram que votarão em branco ou nulo, ou não irão votar. Os indecisos são 66%.

Ainda é alto também o número de eleitores acha que Lula não deveria ser candidato à reeleição. Esse percentual está em 58%. O número é o mesmo da pesquisa de julho. Entre os estados pesquisados, essa opinião é majoritária em todos, menos na Bahia e em Pernambuco.

Nesses dois estados, porém, é expressivo o percentual dos que são contra a candidatura do presidente em 2026: 42%. Já em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não há maior divergência. Nacionalmente, são 65% os que acham que ele deveria desistir e apoiar outro candidato, opinião que tem a concordância superior a 60% em todos os estados pesquisados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. Foram 12.150 entrevistas presenciais, feitas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais na amostra nacional e em São Paulo e de 3 pontos percentuais nas estaduais.

Fonte: CBN/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/07:00:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...