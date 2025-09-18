Quaest: Lula segue à frente de possíveis adversários em eventual 2º turno nas eleições de 2026

Presidente Lula — Foto: Ricardo Stuckert / PR

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18).

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira mostra estabilidade das intenções de voto no presidente Lula no cenário eleitoral de 2026. Em eventual segundo turno, o petista continua à frente de todos os seus possíveis adversários.

O que chama atenção no levantamento, no entanto, é que depois da condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado, aumentou consideravelmente o percentual de eleitores que consideram que o ex-presidente deve apoiar outro candidato nas eleições do ano que vem.

Quase 80% dos eleitores defendem que Bolsonaro apoie outro candidato em 2026, diz Quaest

Esse percentual avançou 11 pontos em relação ao levantamento de agosto – subiu de 65% no mês passado para 76% agora em setembro. Entre os que se declaram bolsonaristas, a variação foi ainda maior, de 15 pontos: 46% querem que o ex-presidente apoie outro candidato, contra 31% em agosto. Já entre a direita não bolsonarista, esse percentual teve o maior crescimento, subindo de 53% em agosto para 74% agora.

O nome preferido para substituir o ex-presidente continua a ser o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aparece com 15%. Em seguida vem o governador do Paraná, Ratinho Jr, com 9%, ele ultrapassou a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que vem agora em terceiro com 5% da preferência.

Nos cenários simulados de segundo turno, há uma estabilidade nos números do presidente Lula, com o petista à frente de todos os seus possíveis adversários.

Lula venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por 43% a 35%, mesmos percentuais da pesquisa anterior. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista teria 47% contra 34%. Desde maio, o ex-presidente já acumula uma queda de 7 pontos percentuais. Na disputa contra Ratinho Jr., Lula teria 44% contra 32% do governador do Paraná. E em relação à Michelle, o petista teria 47% a 32%. A ex-primeira dama também vem caindo, já que chegou a ter 39% em maio.

Chamou a atenção no levantamento que Ciro Gomes é quem aparece com o percentual mais próximo de Lula na simulação de segundo turno. O Petista aparace com 40% contra 33% de Ciro Gomes, uma diferença de 7 pontos, a menor entre os adversários.

Apesar disso, a candidatura do presidente Lula continua tendo opinião contrária da maioria dos entrevistados, com resultado estável em relação às duas pesquisas anteriores. São 59% contrários à candidatura do petista, enquanto em agosto e julho esse índice era de 58%. Outros 39% dizem que o candidato deve ser Lula.

Outro indicador estável foi a reação dos entrevistados diante das hipóteses de reeleição de Lula e de volta de Bolsonaro. Houve oscilação positiva de 2 pontos percentuais nos dois cenários e, na pesquisa atual, 49% dizem ter mais medo da volta do ex-presidente Bolsonaro do que da reeleição do atual. Já 41% temem o cenário inverso, ou seja, têm mais medo da permanência de Lula do que da volta de Bolsonaro. A diferença, de 8 pontos percentuais, ficou igual à pesquisa anterior.

A pesquisa foi feita entre 12 e 14 de setembro e ouviu 2.004 brasileiros, em todas as regiões. A margem de erro geral do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos.

Fonte: Jornal da CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/07:00:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...