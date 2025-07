Quais celulares poderão se conectar à Starlink gratuitamente a partir de 31 de julho de 2025?

(Foto: Reprodução) – Iphone 16 é um dos modelos compatíveis com a rede

A partir de 31 de julho de 2025, uma seleção de telefones celulares de diferentes marcas estará habilitada para se conectar de forma gratuita e automática à rede satelital Starlink, uma iniciativa da SpaceX em colaboração com a T-Mobile. Esta integração tem como objetivo ampliar a cobertura em locais remotos, permitindo que os usuários mantenham a comunicação mesmo em zonas sem acesso a redes móveis convencionais.

Em uma primeira fase, o serviço da Starlink para celulares se concentrará em funções essenciais, abrangendo o envio de mensagens de texto, chamadas de emergência e a possibilidade de usar a localização em tempo real. Esta evolução marca um avanço significativo na conectividade global e promete redefinir a forma como se acessa a internet, principalmente em áreas rurais e ambientes remotos.

Celulares compatíveis com a rede Starlink

A compatibilidade inicial abrange uma ampla variedade de modelos recentes de marcas líderes, incluindo dispositivos da Samsung, Apple, Motorola, Google e T-Mobile. A seguir, detalhamos os equipamentos que farão parte da implementação inicial:

Samsung

Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54

Galaxy S21 FE, S21, S21 Plus, S21 Ultra

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 Fan Edition

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

Galaxy Z Flip3, Flip4, Flip5, Flip6

Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5, Fold6

Apple

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Motorola

Razr 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Tres modelos adicionales

Google

Pixel 9 Pro Fold

Tres modelos adicionales de la familia Pixel

T-Mobile

REVL 7 5G

REVL 7 Pro 5G

A lista de dispositivos compatíveis está prevista para se expandir à medida que a tecnologia evoluir, permitindo alcançar uma variedade maior de usuários e aparelhos em todo o mundo.

Como se conectar gratuitamente à Starlink

A operação do sistema foi pensada para ser o mais simples possível. Quando um celular compatível perde o sinal da sua operadora habitual, o aparelho detecta automaticamente a ausência de cobertura e ativa a conexão à internet por meio da infraestrutura de satélites da Starlink, que é composta por milhares de satélites em órbita baixa. Nesse momento, o usuário receberá uma notificação informando que seu dispositivo está utilizando a rede satelital através da parceria com a T-Mobile.

Durante a primeira etapa do serviço, o acesso será limitado a mensagens básicas e chamadas de emergência. No entanto, a SpaceX e a T-Mobile trabalham para expandir progressivamente a oferta e incluir serviços de dados móveis e funções avançadas, o que aumentará as possibilidades de comunicação e acesso digital em todos os tipos de ambientes.

