Quanto o Brasil faturou em premiação no Mundial Feminino de Vôlei

Brasil ficou com o terceiro lugar no Mundial Feminino de Vôlei • Divulgação/FIVB

Seleção Brasileira venceu o Japão neste domingo (7), por 3 a 2, na disputa do terceiro lugar.

A Seleção Brasileira foi ao pódio no Mundial Feminino de Vôlei. Com a vitória sobre Japão, neste domingo (7), na Tailândia, o time brasileiro terminou a competição com a medalha de bronze. Pela classificação final, a equipe verde e amarela garantiu uma boa premiação.

O terceiro lugar na competição garante premiação de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,35 milhão) à confederação. O valor será repassado pela FIVB à CBV.

Campeã mundial, a Itália leva premiação de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,41 milhões), enquanto a vice Turquia garante 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões).

O time brasileiro fez grande campanha no Mundial, mas acabou derrotado na semifinal para a Itália, por 3 sets a 2. Antes, a equipe havia vencido Grécia (3 a 0), França (3 a 2), Porto Rico (3 a 0), República Dominicana (3 a 1) e França, mais uma vez (3 a 0).

