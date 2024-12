Quarenta toneladas de ferro são apreendidas no nordeste paraense

Foto: Reprodução | Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 110.980.04, referente ao ICMS e multa.

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), realizada por servidores lotados na Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreendeu, no dia 14/12, 40 toneladas de trilhos de ferro avaliados em R$ 324,5 mil sem documentação fiscal.

“O caminhão oriundo de Açailândia (MA), com destino a Belém foi parado na guarita de entrada da unidade fazendária. A equipe pediu as documentações fiscais e o motorista disse que não possuía notas fiscais. O caminhão foi levado à balança e constatado que carregava 40 toneladas de trilhos de ferro, que saíram de Açailândia e destino a Belém, de acordo com o condutor”, relatou o coordenador da unidade Itinga, Gustavo Bozola.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 110.980.04, referente ao ICMS e multa. O caminhão permanece retido aguardando o pagamento.

