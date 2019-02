Quase 80 mil candidatos fazem prova do Detran no próximo domingo

Vagas são para agente de fiscalização de trânsito e agente de educação de trânsito (Arquivo / Agência Pará)

Ao todo são 100 vagas ofertadas para nível médio

Quase 80 mil pessoas farão a prova do concurso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) no próximo domingo (10). Organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), o certame oferece 100 vagas para nível médio, sendo 66 pra o cargo de agente de fiscalização de trânsito e 34 para agente de educação de trânsito. No primeiro, 26.332 pessoas se inscreveram para a vaga; no segundo cargo foram 53.060 inscritos.

Se inscreveu no concurso do Detran Pará? Consulte aqui seu local de prova

A aplicação das provas objetivas e discursivas para todos os cargos será realizada somente em Belém. No turno da manhã, os candidatos às vagas de agente de educação de trânsito farão provas de 8h às 12h, com abertura dos portões às 7h. À tarde, os candidatos à agente de fiscalização de trânsito realizam o exame de 14h às 18h, com abertura dos portões às 13h.

Os inscritos devem ficar atentos: é preciso levar caneta esferográfica na cor preta com cano transparente, documento de identificação atual com foto e cartão de inscrição. Não será permitido o uso de objetos eletrônicos, como celular, pager, relógios digitais, fone de ouvido. Todos os candidatos passarão por revista para garantir da lisura do certame.

Disputa de vagas

Para concorrer às vagas, o candidato deverá comprovar o ensino médio ou equivalente completo. O cargo de agente de fiscalização de trânsito exige ainda Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo A e B, com efetiva habilitação de dois anos. As remunerações são de R$ 2.191,52 (dois mil cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), com 30 horas semanais de trabalho para ambas as atividades.

A seleção para agente de fiscalização de trânsito será composta de seis etapas; avaliação de conhecimentos, com provas objetiva e discursiva; avaliação médica; teste de capacidade física; avaliação psicológica; entrega de certidão negativa da vara de execução criminal; e Curso de Formação (sob a responsabilidade exclusiva do Detran PA). Já o certame para o cargo de agente de educação de trânsito terá uma única etapa, avaliação de conhecimentos, com provas objetiva e discursiva.

Com informações da Agência Pará

