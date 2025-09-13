“Quase chegou à decapitação”: Mãe mata filha de 2 anos a facadas durante almoço e relato deixa caso ainda mais macabro

(Foto: Reprodução) – Vitória de Borba Felisberto foi morta a facadas pela mãe em Balneário Gaivota

Assassinato aconteceu por volta do meio-dia de quinta-feira (11)

Uma menina de 2 anos e 9 meses foi morta pela mãe, 42, por volta do meio-dia de quinta-feira (11). O crime aconteceu em Balneário Gaivota, praia catarinense a cerca de 25 quilômetros de Torres, no litoral norte gaúcho.

Quando teria se dado por conta, chamava o marido, que estava com a outra menina, para socorrer Vitória. O pai e um tio da vítima tentaram prestar socorro, mas a criança morreu no local.

O marido da mulher passou mal e precisou ser socorrido. A autora foi presa.

“Cenário horrível”

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o delegado Jorge Giraldi falou sobre o caso. “A cena é horrível, o cenário é horrível”, disse ele. “Até para os policiais que estão acostumados, ver aquela criança à mesa, com aquele ferimento no pescoço, esgorjamento que quase chegou à decapitação”, explicou Giraldi.

Segundo o delegado, a mulher não lembra do ocorrido depois que deu comida para Vitória. Uma psicóloga da Deam da cidade teria se deslocado para conversar com a suspeita ainda na quinta. “Ela disse que não sabe informar, esclarecer em momento algum o que aconteceu.”

Para Giraldi, a mulher pode ter tido um surto psicótico, visto que não foi encontrada motivação para o crime.

Fonte: ABC mais e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/09:32:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...