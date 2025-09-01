Quase meia tonelada de cocaína de avião que caiu no PA é incinerada; foragido de SC e boliviano estão presos por tráfico internacional

Foto:Reprodução | ‘Elementos apreendidos reforçam a transnacionalidade do crime’, informou a PF em nota. Avião caiu após pouso forçado e apreensão de drogas é a maior já feita na região do Baixo Araguaia.

Quase meia tonelada de cocaína que estava em um avião monomotor que caiu no sudeste do Pará foi incineradas em uma cerâmica de Rendeção.

Segundo a Polícia Federal, os dois suspeitos presos são um boliviano de 53 anos e um brasileiro de 42, foragido da Justiça de Santa Catarina após ser condenado por roubo.

O avião caiu após uma tentativa de pouso forçado, segundo a Polícia Federal. Neste domingo (31), os suspeitos seguiam presos em Redenção. A PF investiga a origem e destino da droga, assim como a logística do transporte da cocaína e mais envolvidos em uma possível rede de tráfico.

“Os elementos apreendidos reforçam a transnacionalidade do crime. O prefixo boliviano da aeronave, a quantidade e qualidade da pasta base de cocaína, a rota de transporte utilizada e a apreensão de moeda estrangeira confirmam se tratar de tráfico internacional de drogas”, informou a PF em nota.

Os 434,945 quilos de pasta base de cocaína, acondicionados em 430 tabletes, estavam dentro do avião encontrado na noite de quinta-feira (28) pela polícia após ser chamada por moradores.

A droga foi incinerada na sexta (29), mesmo dia em que os suspeitos foram presos. A apreensão é maior da região do Baixo Araguaia, no Pará.

Um inquérito foi instaurado. A PF não informou se o caso pode ter relação com outros aviões que cairam no estado também com drogas, um deles em fevereiro deste ano, quando doi bolivianos suspeitos foram presos. Os detalhes sobre a dinâmica do pouso forçado e da queda também não foram relevados.

Imagens mostram o avião parcialmente danificado. A PF também divulgou um vídeo mostrando a quantidade de drogas e o teste realizado.

Diante do risco de resgate da carga, os militares recolheram o material imediatamente, que foi incinerada.

Suspeitos presos

Os dois suspeitos de transportarem a droga estavam distantes cerca de 40 quilômetros de onde a aeronave havia sido abandonada após a queda, em Santana do Araguaia.

Eles fugiram pela mata após uma tentativa de pouso forçada que resultou na queda. A PF não informou se eles chegaram a fugir com alguma quantidade de droga.

Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com munições, três celulares, dois aparelhos de GPS, um rádio-transmissor e documentos falsos. A droga apreendida deve passar por perícia e, em seguida, ser incinerada.

Segundo a PF, os itens confirmam relatos de moradores da região, que disseram ter visto dois homens exaustos, com roupas sujas de barro, pedindo abrigo. A presença de equipamentos aeronáuticos reforça, ainda, a ligação dos suspeitos com o tráfico internacional de drogas.

Fonte: Por g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

