Quatro apostas dividem prêmio de R$ 1,06 milhão na Lotofácil 3442

(Foto: Reprodução) – O concurso nº 3442 da Lotofácil premiou quatro apostas com R$ 265.606,19 cada.

O prêmio principal foi de R$ 1.062.424,76. Os ganhadores são de Antônio Gonçalves/BA (Loteria Oliveira), Sete Lagoas/MG (Hiper Casa Lotérica), Guarulhos/SP (Loterias em Canais Eletrônicos) e Jacareí/SP (Mega Sorte Loterias), todos com apostas simples.

Com 14 acertos, 987 apostas receberam R$ 322,42 cada. Já com 13 acertos, 20.065 apostas ganharam R$ 35 cada. No total, foram pagos R$ 8.340.998,30 aos apostadores premiados em todas as faixas.

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23 e 25.

Demais faixas premiadas na Lotofácil nº 3442

12 acertos – 156.902 apostas premiadas – R$ 14

11 acertos – 580.206 apostas – R$ 7

Cidades com ganhadores com 14 acertos

Maceió/AL (5), Boca do Acre/AM, Iranduba/AM, Manaus/AM (5), Macapá/AP, Anagé/BA, Cachoeira/BA, Camaçari/BA (2), Catu/BA, Cruz das Almas/BA, Dias D’Ávila/BA, Eunápolis/BA (3), Feira de Santana/BA (3), Gavião/BA, Guanambi/BA, Ilhéus/BA (2), Inhambupe/BA, Irecê/BA, Itabuna/BA, Itambé/BA, Itapetinga/BA, Iuiu/BA (2), Juazeiro/BA, Lauro de Freitas/BA (2), Livramento de Nossa Senhora/BA, Mucuri/BA (2), Muquém de São Francisco/BA, Oliveira dos Brejinhos/BA, Piripá/BA, Poções/BA, Porto Seguro/BA (2), Salvador/BA (17), Santo Antônio de Jesus/BA, Santo Estêvão/BA, São Domingos/BA, Serrinha/BA, Simões Filho/BA (2), Teixeira de Freitas/BA (2), Terra Nova/BA, Vitória da Conquista/BA (4), Aurora/CE, Brejo Santo/CE, Camocim/CE, Caririaçu/CE, Crateús/CE, Fortaleza/CE (5), Juazeiro do Norte/CE, Maranguape/CE, Morada Nova/CE, Novo Oriente/CE, Paracuru/CE, Saboeiro/CE, Santana do Cariri/CE, Tauá/CE, Brasília/DF (28), Baixo Guandu/ES, Cariacica/ES (2), Colatina/ES, Dores do Rio Preto/ES, Governador Lindenberg/ES, Ibiraçu/ES, Itapemirim/ES, Jaguaré/ES, Linhares/ES, São Gabriel da Palha/ES (2), São Mateus/ES (2), Serra/ES (6), Viana/ES, Vitória/ES, Abadiânia/GO, Águas Lindas de Goiás/GO (2), Alexânia/GO, Anápolis/GO (7), Aparecida de Goiânia/GO (2), Buriti Alegre/GO, Campestre de Goiás/GO (2), Campinorte/GO, Catalão/GO, Cidade Ocidental/GO, Cristalina/GO, Cromínia/GO, Goiandira/GO, Goiânia/GO (15), Goiatuba/GO, Hidrolândia/GO, Ipiranga de Goiás/GO, Itaberaí/GO, Itumbiara/GO, Jataí/GO (3), Niquelândia/GO, Pilar de Goiás/GO, Planaltina/GO, Quirinópolis/GO (2), Santo Antônio do Descoberto/GO, São Simão/GO, Trindade/GO (2), Uruana/GO, Açailândia/MA, Barreirinhas/MA, Bequimão/MA, Coroatá/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA (2), São Luís/MA (7), Arcos/MG, Barbacena/MG, Belo Horizonte/MG (13), Betim/MG, Caiana/MG, Cambuí/MG, Campanha/MG, Capinópolis/MG, Carmo do Rio Claro/MG, Carmópolis de Minas/MG, Cataguases/MG, Conselheiro Lafaiete/MG, Contagem/MG (8), Coronel Fabriciano/MG (2), Córrego Fundo/MG, Curvelo/MG, Datas/MG, Engenheiro Navarro/MG, Esmeraldas/MG (2), Frei Inocêncio/MG, Governador Valadares/MG, Grão Mogol/MG, Guarda-Mor/MG, Guaxupé/MG, Ibiá/MG, Ibiraci/MG, Ipatinga/MG, Itajubá/MG, Itambacuri/MG, Itamogi/MG (2), Itaúna/MG (2), Ituiutaba/MG (2), Iturama/MG, Jacutinga/MG, Joaíma/MG, João Monlevade/MG, João Pinheiro/MG, Juiz de Fora/MG (3), Lambari/MG, Luz/MG, Machacalis/MG, Malacacheta/MG, Minas Novas/MG, Miradouro/MG, Montes Claros/MG (4), Muriaé/MG, Nova Era/MG (2), Nova Lima/MG, Nova Serrana/MG, Novo Cruzeiro/MG, Novorizonte/MG, Olaria/MG, Oliveira/MG, Ouro Branco/MG, Padre Paraíso/MG, Passos/MG, Pedra do Anta/MG, Pedralva/MG, Pirajuba/MG, Piumhi/MG (2), Poços de Caldas/MG, Pouso Alegre/MG (2), Ribeirão das Neves/MG (3), Sabará/MG, Santa Juliana/MG, Santa Luzia/MG, Santo Antônio do Monte/MG, São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, São João del Rei/MG, São João Evangelista/MG, Sete Lagoas/MG (3), Simonésia/MG, Teófilo Otoni/MG, Tocos do Moji/MG, Três Corações/MG, Três Pontas/MG (3), Uberaba/MG (3), Uberlândia/MG (5), Unaí/MG, Varginha/MG (2), Vazante/MG, Camapuã/MS, Campo Grande/MS (11), Corumbá/MS (2), Costa Rica/MS, Fátima do Sul/MS (2), Guia Lopes da Laguna/MS, Itaporã/MS, Jardim/MS, Rio Brilhante/MS, Três Lagoas/MS, Alto Garças/MT, Barra do Bugres/MT (2), Cáceres/MT, Canarana/MT, Cuiabá/MT (9), Diamantino/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Nova Bandeirantes/MT, Nova Mutum/MT, Paranaíta/MT, Peixoto de Azevedo/MT, Querência/MT, Rio Branco/MT, Rondonópolis/MT, São Félix do Araguaia/MT, Sapezal/MT, Sinop/MT, Ananindeua/PA, Belém/PA (7), Canaã dos Carajás/PA, Castanhal/PA, Curionópolis/PA, Limoeiro do Ajuru/PA, Marabá/PA, Novo Progresso/PA, Paragominas/PA (2), Santarém/PA, São João do Araguaia/PA, Ulianópolis/PA, Aparecida/PB, Itaporanga/PB, João Pessoa/PB (4), Santa Rita/PB, Abreu e Lima/PE, Belém do São Francisco/PE, Brejão/PE, Buíque/PE, Caruaru/PE, Garanhuns/PE (2), Jaboatão dos Guararapes/PE, Mirandiba/PE, Olinda/PE, Paulista/PE (2), Recife/PE (4), Toritama/PE, Amarante/PI, Aroeiras do Itaim/PI, Parnaíba/PI, Teresina/PI (6), Antônio Olinto/PR, Araucária/PR, Borrazópolis/PR, Campo Largo/PR (2), Cascavel/PR (2), Céu Azul/PR, Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, Colombo/PR, Curitiba/PR (18), Foz do Iguaçu/PR, Francisco Beltrão/PR, Guarapuava/PR (3), Icaraíma/PR, Londrina/PR (7), Marechal Cândido Rondon/PR, Maringá/PR (6), Medianeira/PR, Palmeira/PR, Pitanga/PR, Ponta Grossa/PR (4), Porecatu/PR, Prudentópolis/PR, Santa Terezinha de Itaipu/PR, São José dos Pinhais/PR, São Miguel do Iguaçu/PR, Sertaneja/PR, Terra Boa/PR (2), Toledo/PR (2), Tuneiras do Oeste/PR, Umuarama/PR, Vera Cruz do Oeste/PR, Vitorino/PR, Araruama/RJ (2), Cachoeiras de Macacu/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Duque de Caxias/RJ (5), Guapimirim/RJ, Maricá/RJ, Niterói/RJ, Nova Friburgo/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Petrópolis/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (26), São Gonçalo/RJ (3), São João de Meriti/RJ, Seropédica/RJ, Teresópolis/RJ (3), Vassouras/RJ, Volta Redonda/RJ, Mossoró/RN, Natal/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN, São Paulo do Potengi/RN, Alta Floresta D’Oeste/RO, Buritis/RO, Espigão D’Oeste/RO, Ministro Andreazza/RO, Porto Velho/RO (2), Rolim de Moura/RO, Boa Vista/RR, Alegrete/RS, Alpestre/RS, Anta Gorda/RS, Bento Gonçalves/RS (3), Bom Jesus/RS, Cacequi/RS, Camaquã/RS, Canoas/RS, Caxias do Sul/RS (4), Gramado/RS, Guaporé/RS, Lajeado/RS, Osório/RS, Panambi/RS (3), Passo Fundo/RS, Porto Alegre/RS (9), Rio Pardo/RS, Sarandi/RS, Sinimbu/RS, Taquaruçu do Sul/RS, Torres/RS, Três Passos/RS, Uruguaiana/RS (3), Viamão/RS, Balneário Camboriú/SC, Balneário Piçarras/SC, Benedito Novo/SC, Blumenau/SC, Bom Jardim da Serra/SC, Brusque/SC (2), Caçador/SC, Camboriú/SC, Concórdia/SC, Coronel Freitas/SC, Florianópolis/SC (2), Guaraciaba/SC, Imbituba/SC, Ipuaçu/SC, Itajaí/SC, Itapoá/SC, Joinville/SC, Lages/SC (2), Luiz Alves/SC, Palhoça/SC, Pinhalzinho/SC, São José/SC, Tijucas/SC, Tubarão/SC (2), Xaxim/SC, Aracaju/SE (6), Boquim/SE, Estância/SE, Japoatã/SE, Aguaí/SP, Águas de Lindóia/SP, Americana/SP (2), Araçatuba/SP, Araras/SP (2), Ariranha/SP, Arujá/SP (2), Assis/SP (2), Atibaia/SP, Avaré/SP (2), Barueri/SP, Bauru/SP (2), Botucatu/SP (3), Bragança Paulista/SP (2), Cachoeira Paulista/SP, Caieiras/SP, Cajamar/SP, Campinas/SP (10), Campos do Jordão/SP (2), Cândido Mota/SP, Carapicuíba/SP, Casa Branca/SP, Cerqueira César/SP, Clementina/SP, Cotia/SP, Diadema/SP, Embu das Artes/SP, Estrela do Norte/SP, Franca/SP (3), Guaíçara/SP, Guará/SP, Guararapes/SP, Guaratinguetá/SP (4), Guarujá/SP (4), Guarulhos/SP (4), Iacanga/SP, Ibaté/SP, Ibiúna/SP, Iguape/SP, Ilhabela/SP, Indaiatuba/SP (3), Itaí/SP, Itapecerica da Serra/SP, Itapetininga/SP, Itápolis/SP (2), Itaquaquecetuba/SP (2), Itatiba/SP, Jacareí/SP (2), Jarinu/SP (2), Jundiaí/SP (3), Limeira/SP (3), Lins/SP, Louveira/SP, Macedônia/SP, Marília/SP, Mauá/SP (2), Mogi das Cruzes/SP (2), Mogi Guaçu/SP (2), Mogi Mirim/SP, Neves Paulista/SP, Olímpia/SP (2), Osasco/SP (7), Ourinhos/SP, Pacaembu/SP (2), Palmeira D’Oeste/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Pedregulho/SP, Pedreira/SP, Pindamonhangaba/SP, Piracicaba/SP (3), Pirassununga/SP (2), Praia Grande/SP, Presidente Prudente/SP, Presidente Venceslau/SP (2), Ribeirão Preto/SP (10), Rio Claro/SP (2), Rio Grande da Serra/SP, Salto/SP, Santa Adélia/SP, Santa Cruz do Rio Pardo/SP, Santa Fé do Sul/SP, Santana de Parnaíba/SP (2), Santo André/SP (5), Santos/SP (4), São Bernardo do Campo/SP (2), São Caetano do Sul/SP, São José do Rio Preto/SP (3), São José dos Campos/SP (7), São Paulo/SP (78), São Sebastião/SP (2), São Vicente/SP (2), Serra Azul/SP, Socorro/SP, Sorocaba/SP (5), Sumaré/SP (2), Suzano/SP (3), Taboão da Serra/SP (2), Taubaté/SP, Tremembé/SP, Tupã/SP, Ubatuba/SP, Vista Alegre do Alto/SP, Votorantim/SP (2), Votuporanga/SP (2), Alvorada/TO, Araguacema/TO, Guaraí/TO, Gurupi/TO, Palmas/TO (3), Pequizeiro/TO, Porto Nacional/TO.

A Lotofácil é reconhecida como uma das loterias mais populares do Brasil, muito apreciada pelos apostadores devido à sua relativa facilidade de ganhar prêmios em comparação com outras modalidades de loteria. Os jogadores têm a opção de selecionar entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

A aposta mínima, que consiste em escolher 15 números, tem o valor de R$ 3,00. Optar por um número maior de dezenas na mesma aposta eleva o custo, mas também aumenta significativamente as chances de vitória.

Além do atraente prêmio principal, destinado aos que acertam as 15 dezenas sorteadas, a Lotofácil também oferece premiações para quem faz 14, 13, 12 e 11 acertos, ampliando assim as oportunidades de ganho.

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h. Para aqueles interessados em acompanhar os sorteios em tempo real, eles são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e pela Rede TV, permitindo que apostadores de todo o país possam verificar os resultados instantaneamente.

Fonte: Lotofácil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/16:22:35

